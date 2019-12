„Ich will doch nicht, dass Menschen umkommen“

Angeklagt wegen versuchten Mordes in 13 Fällen in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung und schwerer Brandstiftung ist ein 63-jähriger Mann, der bis zuletzt auf einem nun abgebrannten Hof in Grünkraut lebte. Doch wieso legte er in der Tenne Feuer, obwohl nebenan Menschen lebten? Wollte er diese tatsächlich umbringen?

Wie ein Puzzle fügen sich am zweiten Verhandlungstag die Aussagen des Angeklagten und der zehn Zeugen im Landgericht Ravensburg zusammen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, was in jener Nacht im Mai 2019 passierte, sondern auch darum, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, verhört Richter Heiko Böhm zunächst den Beschuldigten selbst. Dabei erlangt er einen Blick in ein Leben, das alles andere als leicht war. Als Erstgeborener habe er früh helfen müssen auf dem elterlichen Hof, wie der Angeklagte berichtet. Neun Jahre alt sei er gewesen, da habe sich die Mutter umgebracht.

Die tatsächlichen Untiefen dieser Kindheit beleuchtet der jüngste Bruder des Angeklagten, der noch ein Kleinkind gewesen war, als die Mutter sich das Leben nahm. In deutlichen Worten schildert er die Folgen dieses Unglücks für die Familie. Der Vater, ein traumatisierter Kriegssoldat, sei nach dem Suizid seiner Frau auf sich allein gestellt und völlig überfordert gewesen mit den Kindern und dem Hof. Den Vater bezeichnet er als „Choleriker“, die Familie selbst sei „völlig asozial“ gewesen. Überall sei Dreck und Müll gelegen, und es habe kein Bad gegeben. Der Vater sei streitsüchtig gewesen, während der älteste Bruder, der nun vor Gericht steht, immer „Gewehr bei Fuß gestanden“ und den Vater unterstützt habe.

Ein roher Mensch sei der älteste Bruder gewesen, erklärt der jüngste Bruder. So habe er ihn mit einem Gewehr zum „Dreckfressen“ gezwungen. Auch das Vieh hätte viel einstecken müssen, berichtet der jüngere Bruder, weil der ältere darauf eingedroschen habe. Und einen Nachbarn habe er auch verprügelt.

Der Angeklagte selbst sagt dazu, das alles seien nur Gerüchte. Ja gut, eine Sache räumt er dann doch ein. Er habe Streit mit einem Nachbarn gehabt, den er auch verprügelt habe – „aber nur a bitzle halt“ – wofür er rechtskräftig verurteilt wurde. Weitere Episoden zeugen von einer insgesamt unglücklichen Biografie. Seine Lehre hat der Angeklagte abgebrochen, weil man ihn gemobbt habe, wie der Bruder aussagt. Ein Job, den er dem ältesten Bruder besorgt habe, wurde wieder gekündigt. Zu den Gründen will der Angeklagte selbst nichts sagen, doch sein Blick verfinstert sich: Es habe Probleme dort gegeben und er habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Durch diesen Suizidversuch sei er schließlich in ein Zentrum für Psychiatrie gekommen, wo er eine Therapie begonnen habe.

Der vorsitzende Richter Heiko Böhm hakt nach: „Würden sie sich als psychisch gesund bezeichnen?“ Das verneint der Beschuldigte, er leide an Schizophrenie und Depressionen. Ob er sich denn verfolgt fühle, fragt Böhm. Jetzt gerade nicht, antwortet der Beschuldigte, aber früher. Wenn er nachts nicht schlafen konnte, habe er Stimmen in seinem Kopf gehört, die ihm gesagt hätten, er solle sich dieses oder jenes nicht gefallen lassen. Böhm will wissen, wem diese Stimmen gehörten. Der Angeklagte: „Meiner Mutter oder meiner Urgroßmutter.“ Ansonsten spielten Frauen wohl eher eine untergeordnete Rolle im Leben des Beschuldigten. Der jüngste Bruder bezeichnet ihn als Einzelgänger.

Seine finanzielle Schieflage gestaltete sich so, dass der Angeklagte aufgrund von Geldmangel nicht nur seine Krankenversicherung verlor, auch der Strom wurde ihm abgedreht. Er selbst behauptet, dass der Pächter, mit dem der Angeklagte einen Mietvertrag über den Hof unterhielt, illegal bei ihm Strom abgezapft hätte. Die hohe Nachzahlung habe er nicht bezahlen können. Auch der jüngste Bruder bestätigt diese These. Er sei selbst dabei gewesen, wie man die Hauptsicherungen herausgedreht habe – und dennoch habe es in den Räumen des Pächters weiterhin Licht gegeben.

Über den Pächter berichtet der Angeklagte nicht viel Positives. Massenhaft Bauschutt habe dieser auf dem Grundstück gelagert. Miete habe er keine gezahlt. Eine Ummeldung des Gebäudes auf das Gewerbe habe nie stattgefunden. Viele Untermieter habe er dort wohnen lassen. Auch der jüngste Bruder äußert sich negativ über den Pächter: „Der hat keinen Müll gezahlt, kein Abwasser, nichts.“ So habe er versucht diesen per Räumungsklage aus dem Hof zu bekommen, was erfolglos geblieben sei.

Der Pächter selbst stellt die Sache anders dar. Man habe die meiste Zeit ein gutes Verhältnis gehabt. Man sei gemeinsam zum Notar, um dort die Zahlungen für das Haus – immerhin im sechsstelligen Bereich – beglaubigen zu lassen. Auch habe der Angeklagte bei ihm einen Minijob gehabt. Alle ein bis zwei Wochen habe es mal Streit gegeben. Der Angeklagte habe dann auch oft die Polizei gerufen. Man habe aber regelmäßig zusammen gegessen und darüber geredet, wieso er so ausrastet. In letzter Zeit sei der Angeklagte häufig wütend auf ihn gewesen, er habe sich oft über die Lautstärke der Bewohner beklagt. Aber eigentlich hätten sie einen freundschaftlichen Umgang gehabt.

Der Richter will nun wissen, ob es dem Pächter nicht seltsam vorgekommen sei, dass er so viel Geld an jemanden zahlt, der offensichtlich seine Stromrechnung nicht begleichen könne. Der Zeuge vermutet, dass der Angeklagte das Geld jemandem gegeben hat.

Weshalb sich an jenem Maiabend die Situation zuspitzte, will der Richter nun wissen. Liegt es vielleicht daran, dass „da kriminelle Dinge vor sich gegangen sind, die zu dieser Eskalation geführt haben“, wie der jüngste Bruder vermutet? Der Angeklagte berichtet, dass an jenem Abend „das ganze Theater von vorne losgegangen“ sei. Der Pächter habe ihn genervt und sei schon wieder dagestanden mit seinem „blöden Büroscheiß“. Und die Bewohner hätten auch mal wieder „Remmidemmi gemacht“. Er sei dann hinübergegangen und habe gebrüllt, sie sollen leise sein. Als diese nicht darauf reagiert hätten, sei ihm der Kragen geplatzt. Er habe in der Tenne herumliegende Pappe angezündet und in dort gelagerte Autoreifen gelegt. Ziemlich schnell sei dann das Feuer hochgeschlagen.

Dann habe er aber sogleich die Feuerwehr angerufen und auch den Bewohnern zugebrüllt, sie sollen rauskommen, es brenne. Aber diese hätten nicht reagiert. Richter Böhm will es nun genauer wissen: „Was haben sie gedacht, als sie das angezündet haben?“ Angeklagter: „Ich wollte, dass die Werkstatt nicht mehr benutzbar ist. Das war der Plan. Aber der ist nach hinten losgegangen.“ Böhm hakt nach, ob er nicht daran gedacht hätte, dass auch das Wohngebäude Feuer fangen könne? Nein, sagt der Angeklagte, an die Leute habe er da gar nicht gedacht.

Der Richter liest aus den Akten vor. Demnach hätten die Bewohner den Angeklagten lachend vor dem Haus aufgefunden. Dieser entgegnet schulterzuckend: „Was soll ich denn machen? Heulen?“ Auf den Polizist, der an jenem Abend vor Ort war und den Mann vernommen hatte, habe er jedoch einen labilen Eindruck gemacht, wie dieser im Zeugenstand aussagt. Er habe nichts davon bemerkt, dass der Beschuldigte belustigt gewesen sei. Dieser habe auf ihn „eher verzweifelt“ gewirkt.

Weshalb der Mann denn gleich die Feuerwehr gerufen habe, will der Richter nun wissen. Angeklagter: „Weil ich Angst hatte, dass das Wohnhaus auch noch abbrennt. Ich will doch nicht, dass Menschen umkommen.“ Der Prozess wird an zwei weiteren Verhandlungstagen fortgeführt.