Holger Lehr bleibt Bürgermeister in Grünkraut

Holger Lehr bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister von Grünkraut. Für den 42-jährigen Amtsinhaber und einzigen Kandidaten entschieden sich am Sonntag 848 Wähler, 95,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf ihn. Die restlichen 4,7 Prozent verteilten sich auf 15 weitere Personen, deren Namen Wähler auf Stimmzettel geschrieben hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,1 Prozent, von den 2508 Wahlberechtigten gingen 906 Grünkrauter zur Wahl. Davon gaben 890 gültige Stimmzettel ab, 16 Stimmen waren ungültig.

Für Holger Lehr beginnt damit die zweite Amtsperiode als Rathaus-Chef von Grünkraut. Vor acht Jahren war er zum ersten Mal gewählt worden und folgte Hans Pfeiffer im Amt nach. Mit einem Ergebnis von 64,36 Prozent setzte er sich damals gegen Andreas Hermann und Christa Gnann durch, die ebenfalls kandidiert hatten. Dieses Jahr war Holger Lehr der einzige Bürgermeisterkandidat geblieben. Selbst Dauerkandidatin Friedhild Miller hatte sich in Grünkraut nicht beworben.

Der Platz vor dem Rathaus füllt sich nur langsam, der Andrang ist überschaubar. Die Grünkrauter kommen nur spärlich an diesem Sonntagabend, um zu erfahren, mit welchem Ergebnis ihr Bürgermeister nach acht Jahren im Amt bestätigt worden ist. Die Mitglieder des Musikvereins formieren sich, auch die Sänger der Chorgemeinschaft stellen sich auf, um dem wiedergewählten Bürgermeister ein Ständchen zu bringen. Der CDU-Landtagsabgeordnete August Schuler ist da, ebenso einige Bürgermeisterkollegen aus den Nachbargemeinden. Darunter der erst kürzlich im Amt bestätigte Amtzeller Bürgermeister Clemens Moll. Da zeitgleich die Bürgermeisterwahl in Vogt stattfindet, müssen sich die Bürgermeister an diesem Abend entscheiden, welchem Kollegen sie die Hand schütteln wollen: Holger Lehr oder Peter Smigoc, dem Vogter Bürgermeister, der ebenfalls wiedergewählt wurde.

Es herrscht eine gelöste Stimmung, am Ausgang der Wahl zweifelt niemand. Vor acht Jahren war die Wahl noch deutlich spannender, die Wahlbeteiligung um einiges höher. 67,46 Prozent aller Wahlberechtigten gingen zur Wahl, also gut zwei Drittel. Davon entschieden sich wiederum fast zwei Drittel für Holger Lehr. 26,45 Prozent wählten damals Andreas Hermann. Ihm fällt als Hauptamtsleiter und Vorsitzendem des Wahlausschusses dieses Jahr die Aufgabe zu, vor dem Rathaus das Ergebnis zu verkünden. Ebenfalls zur Verkündung des Wahlergebnisses gekommen ist Gemeinderätin Christa Gnann. 2010 stimmten rund sechs Prozent der Wähler für sie.

Im Namen des Gemeinderates gratuliert der Stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat Harald Klein Holger Lehr zu seiner Wiederwahl. Auf gut Schwäbisch formuliert freut sich Klein darüber, dass „wir weitere acht Jahre miteinander gschirre könnet“.

In seiner Ansprache bringt Holger Lehr vor allem Freude und Dank zum Ausdruck, Dank an die ehrenamtlich Engagierten, seine Unterstützer und ganz besonders an seine Familie. Seine Frau mit seinen drei Kindern steht neben ihm. Lehr freut sich sichtlich über das „überwältigende Ergebnis“ und darüber, „acht weitere Jahre Grünkraut gemeinsam gestalten zu können“. Mit der Formulierung spielt Lehr auf das Projekt „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“ an, dessen Ergebnisse erst vor kurzem im Gemeinderat vorgestellt wurden. Ziel des Projektes war es herauszufinden, wie ältere Menschen so lange wie möglich in Grünkraut wohnen bleiben können – auch wenn sie pflegebedürftig werden.

Als zentrales Ergebnis kam heraus, dass ein Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen in der Ortsmitte von Grünkraut entstehen soll. Geleitet wurde das Projekt von Georg Rupp. Auch er befindet sich am Sonntagabend unter den Gratulanten. Ebenso einige Mitglieder des Beirates, der für das Projekt eigens gebildet wurde.

Am Schluss lädt Lehr zu einem Umtrunk auf dem Rathausplatz ein. „Das ist für mich das Schönste, unter Ihnen zu sein in unserer schönen Gemeinde. Ich bin sehr, sehr glücklich.“ Über das Ergebnis freut sich auch Lehrs Tochter. „Jeder findet dich toll“, sagt sie und schmiegt sich an ihren Papa.