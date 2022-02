Hoher Sachschaden und eine verletzte Person bei Auffahrunfall

Rund 40 000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag kurz nach 10 Uhr auf der B 32 bei Grünkraut ereignet hat. Eine 51-Jährige war in Richtung Wangen unterwegs und wollte mit ihrem Mercedes auf Höhe der Abzweigung "Atzenweiler" nach links abbiegen. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Lastwagen-Fahrer erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers auf. Die 51-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, ihr Wagen musste abgeschleppt werden.