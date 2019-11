Heizungsanlage in Grünkraut brennt

Der Brand der Heizungsanlage eines Wohngebäudes in der Straße „Ritteln“ in Grünkraut hat am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr die Freiwilligen Feuerwehr Grünkraut auf den Plan gerufen. Ursache des Brandes war bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge eine technische Störung der Pelletsheizung. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr unter Kontrolle gebracht, bevor er auf das Gebäude übergreifen konnte. Somit beim Schaden an der Heizungsanlage. Verletzt wurde bei dem Brandereignis niemand. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren am Brandort Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz, wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt.