Grundschule Grünkraut erhält Schulsozialarbeitsstelle

An der Grundschule Grünkraut wird im kommenden Schuljahr eine Schulsozialarbeit eingerichtet. Damit will die Gemeinde als Schulträger allen Schülern durch bestmögliche Rahmenbedingungen gute Bildungs- und Zukunftschancen ermöglichen. Der Stellenumfang soll 50 Prozent umfassen, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Schulleiter Harald Kordes verdeutlichte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit. Die Kinder sind anders als früher viel länger in der Schule, auch mehren sich die Krisen innerhalb der Familien. In der Schulgemeinschaft von 151 Kindern zeigen zurzeit etwa 20 Kinder Verhaltensauffälligkeiten, die einer kontinuierlichen Begleitung und Aufarbeitung benötigen.

Die Schulsozialarbeit soll dazu beitragen, Schule als Lebensraum so zu gestalten, dass alle Beteiligten ihren Platz darin finden und die Kinder sich an der Gestaltung des Lebensraumes Schule aktiv beteiligen können. Dazu sucht man den intensiven Kontakt zu Schülern, Lehrern, Eltern, Schul- und Jugendamt. Aufgabenfelder sind zum Beispiel die Sozial- und Gewaltprävention. Auch soll individuelle Hilfe angeboten werden, Konfliktbewältigung oder Beratung in Krisensituationen.

Rektor Kordes wies darauf hin, dass eine 50-prozentige Stelle der durchaus übliche Umfang bei umliegenden Gemeinden vergleichbarer Größe sind. „Die Installation der Schulsozialarbeit betrachten wir als unerlässlichen Baustein einer Schule, die allen Kindern gerecht werden will,“ so Kordes. Die Schulsozialarbeit wird vom Land Baden-Württemberg sowie vom Landkreis Ravensburg gefördert. Voraussetzung der Förderung ist ein Stellenumfang von mindestens 50 Prozent. Das zuständige staatliche Schulamt in Markdorf hat die Antragsstellung bereits befürwortet und den gegebenen Bedarf bestätigt.