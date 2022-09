Grünkrauts Fußballerinnen starten als Aufsteiger in die Regionenliga

Mit dem Auswärtsspiel im Bezirkspokal beim Bezirksligisten SV Arnach beginnt für die Fußballerinnen des TSV Grünkraut am Sonntag (15 Uhr) die neue Saison. Eine Woche später bestreitet der Aufsteiger sein erstes Saisonspiel in der Regionenliga. Diese Liga ist absolutes Neuland für die Grünkrauterinnen – 2019 spielte der TSV noch in der Kreisliga. Dann gab es die Meisterschaft und die Rückkehr in die Bezirksliga. Im dritten Jahr schaffte Grünkraut nach Platz zwei den Aufstieg in die Regionenliga im Entscheidungsspiel.

Wie viele andere Frauenteams will auch der TSV Grünkraut ein wenig vom Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in England profitieren. „Natürlich wollen wir versuchen, den Frauenfußball ein wenig in den Vordergrund zu holen“, sagt Grünkrauts neuer Trainer Thomas Besler. „Die Begeisterung für den Frauenfußball wollen wir nutzen.“ Besler ist zwar seit 20 Jahren als Trainer im Fußballgeschäft – eine Frauenmannschaft hat der ehemalige Trainer des SV Ankenreute aber noch nie betreut. Bei der ersten Anfrage der Grünkrauter vor einem Jahr „habe ich mich noch etwas geziert“, gibt Besler zu. Im zweiten Anlauf bekam der TSV seine Zusage. „Es ist total interessant und schön“, sagt Besler nach seinen ersten Wochen im Amt. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft, die Trainingsbeteiligung ist gut.“ Es mache ihm richtig Spaß.

Spaß machte den Fußballerinnen auch die vergangene Saison. Grünkraut sicherte sich die Vizemeisterschaft und schlug dann im Entscheidungsspiel um den Aufstieg den SV Laupertshausen mit 5:0. Damit stand nach schwierigen Corona-Jahren der zweite Aufstieg innerhalb von drei Jahren. „Die Regionenliga ist für viele Spielerinnen der nächste Schritt“, sagt Trainer Besler. „Da gibt es viele, die richtig gut Fußball spielen können.“ Als Aufsteiger wolle man erst mal in der Liga ankommen. „Der Klassenerhalt wäre für den Verein eine schöne Sache“, meint Besler.