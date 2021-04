Grünkrauter veröffentlicht Kinderbuch

Statt mit der aktuellen Situation zu hadern, hat sich der in Ravensburg geborene und in Grünkraut aufgewachsene Kinderbuchautor Thomas Welte an den Computer gesetzt und geschrieben. „Anton und der Papst im Geisterschloss“ ist sein neuer Detektivroman für Kinder ab acht Jahren, der seit März im Buchhandel erhältlich ist.

In der Ankündigung zu dem Buch heißt es: Der zehnjährige Anton und sein Freund, Papst Franziskus, werden unter mysteriösen Umständen in ein Schloss gelockt, in dem ein wahnsinniger Professor per Hypnose alle führenden Staatsmänner unter seine Kontrolle gebracht hat. Gelingt es dem ungleichen Ermittlerduo, die Welt zu retten?

„Anton und der Papst im Geisterschloss“ ist bereits der sechste Kinder- und Jugendbuchroman des Oberschwaben. Und wie geht es weiter? Er hofft, dass bald wieder Lesungen erlaubt sind. Darauf freut er sich sehr. Bis dahin schreibt er an seinem neuen Buch. Dabei geht es um Fußball und die erste große Liebe.

„Anton und der Papst im Geisterschloss“ ist beim Verlag BoD erschienen und kostet zehn Euro. Erhältlich in jeder Buchhandlung oder über das Internet (ISBN-13: 9783753426662).