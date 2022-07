Grünkraut erhält neues Gemeindemobil

Nach langer Diskussion stimmten die Grünkrauter Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung dem Erwerb eines neuen Gemeindemobils zu. Das aktuelle Fahrzeug ist mittlerweile knapp 14 Jahre alt und hat zirka 226 000 Kilometer. Im Haushaltsplan wurden 65 000 Euro für ein Ersatzfahrzeug eingeplant.

Rein wirtschaftlich lässt sich der Betrieb eines Gemeindemobile nicht darstellen. In der Hauptsache steht das Fahrzeug Grünkrauter Vereinen, Treffs und Einrichtungen zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Außerhalb dieser Zeiten wurde es auch an Privatpersonen vergeben. Eine Nutzungserhebung der Kämmerei für das Jahr 2019 hat ergeben, dass circa 30 Prozent gewerbliche Nutzung waren, 40 Prozent private Nutzung und zirka 30 Prozent gemeinnützige Nutzung.

Mit zwei Gegenstimmen entschied der Gemeinderat, ein Auto mit Verbrennungsmotor anzuschaffen. Das künftige Fahrzeug soll nur für eine gemeinnützige und ehrenamtliche Nutzung zur Verfügung stehen. Eine private Nutzung soll ausgeschlossen werden.