Grünkrauter Grundschule wegen Schneelast evakuiert

Wegen Verdachts auf Instabilität eines Glasdaches ist am vergangenen Dienstag die Grundschule in Grünkraut evakuiert worden. Wie der Schulleiter Harald Kordes auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, waren auf den Glasbau, der das alte mit dem neuem Schulgebäude verbindet, extrem viel Schnee gerutscht.

Das Tauwetter und Regen haben die Situation vom Wochenende, wo in zahlreichen Gemeinden Hallen von der Schneelast befreit werden mussten, verschärft. Aus Sicherheitsgründen hat sich der Kordes in Absprache mit der Gemeinde dazu entschieden, das Gebäude vorsorglich zu räumen. „Uns ist nicht mehr wohl gewesen und die Devise war: Sobald ein Risiko bestehen könnte, gehen wir auf Nummer sicher. Ab der großen Pause war dann niemand mehr in der Schule“, sagt Kortes.

Die Lehrer hätten mit den Schülern dann Spiele gespielt und die Eltern seien informiert worden, dass sie ihre Kinder ab 12 Uhr abholen können. Am selben Tag hätten Feuerwehr und THW die Gebäudestatik überprüft und gegen 14 Uhr Entwarnung geben können. Seit Mittwoch ist wieder regulär Unterricht. „Wir wollten einfach kein Risiko eingehen“, sagt Kordes.

Bereits am Sonntag hätten laut Schulleitung THW und Feuerwehr das Dach überprüft und für unbedenklich erklärt, allerdings sei es eben durch den Regen schlimmer geworden. Aktuell hat die Grünkrauter Grundschule 157 Schüler. Ein vergleichbarer Fall ist der Schule zumindest in den vergangenen 18 Jahren nicht bekannt.