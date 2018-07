Grünkraut wählt seinen Bürgermeister

Die Grünkrauter wählen am Sonntag, 30. September, einen neuen Bürgermeister. Kandidaten für das Amt können ab sofort bei der Gemeinde Grünkraut ihre Bewerbung abgeben. Die Bewerbungsfrist endet am 4. September. Wie die SZ bereits berichtete, tritt der amtierende Grünkrauter Bürgermeister Holger Lehr wieder zur Wahl an. Der 42-Jährige ist seit Ende 2010 Bürgermeister der rund 3200 Einwohner zählenden Gemeinde. Mit über 64 Prozent der Stimmen setzte sich Lehr vor acht Jahren gegen zwei Gegenkandidaten durch. Sollte er wiedergewählt werden, wäre das seine zweite Amtsperiode. Als Termin für einen zweiten Wahlgang bestimmte der Grünkrauter Gemeinderat den 21. Oktober. Ein zweiter Wahlgang wird dann notwendig, wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahldurchgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Für den Fall, dass sich mehr als ein Kandidat um das Amt bewerben sollte, findet am Freitag, 14. September, in der Turn- und Festhalle in Grünkraut eine öffentliche Bewerbervorstellung statt.