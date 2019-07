Grünkraut lädt zur 750-Jahr-Feier ein

Höhepunkt der Veranstaltungen zur 750-Jahr-Feierlichkeiten in Grünkraut ist das Festwochenende am 6. und 7. Juli, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit einer Hockete beziehungsweise einer historischen Radtour Rund um’s „alte“ Grünkraut. Im Anschluss daran startet die „Ortsrallye 750 Jahre Grünkraut“. Ab 16 Uhr spielt die Musikkapelle Grünkraut. Auch für die Kinder wird laut Pressemitteilung etwas geboten und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Um 17 Uhr findet die Preisverleihung der Teilnehmer der Ortsrallye und der Radtour statt mit anschließender musikalischer Unterhaltung der Musikkapelle Hiltensweiler. Der Höhepunkt bildet das abendliche Feuerwerk an der Festhalle.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst sowie Frühschoppen und Mittagstisch. Den Nachmittag gestalten die Montessori-Kinderhäuser, die Grundschule Grünkraut, der TSV Grünkraut, Abteilung Turnen, sowie die Jugendkapelle Grünkraut-Bodnegg.