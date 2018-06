Grünkraut ist schuldenfrei

Es ist der letzte Haushaltsplan, den Kämmerer Karl Kimpfler dem Grünkrauter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorgelegt hat – und er kann seinem Nachfolger einen schuldenfreien Haushalt übergeben. Die weiteren guten Nachrichten: Der Gemeinde geht es gut, und die Steuern werden nicht erhöht.

„Wir haben eine gute Konjunktur in Deutschland und das merken wir. Wir hoffen, dass das so bleibt, denn die Steuereinnahmen sind noch nie so hoch gewesen“, leitete Kimpfler seine Ausführungen zum Haushaltsplan 2015 ein. Steuern nimmt die kleine 3000-Einwohner-Gemeinde vor allem über die Gewerbesteuer ein, die Unternehmen aufbringen müssen, und durch die Einkommenssteuer, die die Privatperson zahlen müssen. Allerdings fließen in die Gemeindekasse Grünkraut 2015 nach Plan mit 2,3 Millionen Euro 100 000 Euro weniger Gewerbesteuern. Die Einnahmen durch die Einkommenssteuer hingegen sind auf mehr als 1,6 Millionen Euro gestiegen.

Insgesamt verbucht der Kämmerer auf der Einnahmeseite 9,78 Millionen Euro. Profitiert hat die Gemeinde unter anderem durch die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes, Einnahmen von Gebühren und Steuern. Insgesamt erhält Grünkraut 545 000 Euro (Vorjahr: 455 000 Euro) Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg – vor allem für die Kindergärten und die Straßen. Auf der Ausgabenseite stehen 9,78 Millionen Euro, im Vorjahr 10,24 Millionen Euro. Allerdings sind die Personalkosten wegen einer neuen Stelle im Bauhof gestiegen.

Bürgermeister Holger Lehr wies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats noch einmal darauf hin, wie wichtig die Gewerbesteuern für eine Gemeinde sind. Dafür braucht es allerdings auch eine florierende Wirtschaft in der Kommune. Ziel müsse es sein, diese aufrecht zu erhalten. „Unsere Hebesätze werden wir auch nicht erhöhen. Darauf können wir stolz sein“, sagte Lehr.

Lehr: „Ein gut bestelltes Feld“

Wegen anstehender Investitionen greift die Gemeinde allerdings auch auf ihr Sparbuch zurück und entnimmt 1,25 Millionen Euro aus den Rücklagen. Um in Zukunft weiterhin flexibel handeln zu können, plante Kämmerer Karl Kimpfler auch einen Kassenkredit in Höhe von einer Million Euro ein. „Wir hoffen aber, dass wir den Kassenkredit nicht brauchen“, so der Kämmerer.

Holger Lehr lobte den Kämmerer in der Sitzung: „Sie hinterlassen ein gut bestelltes Feld.“ Auch andere Gemeinderäte sagten: „Wie jedes Jahr ein solider Haushalt. Dem kann man so zustimmen, aber wir müssen weiterhin auf Sicht fahren.“ Letztendlich wurde der Haushaltsplan 2015 mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung verabschiedet. Das ärgerte den Kämmerer offensichtlich. Er hatte wohl ein einstimmiges Ergebnis angestrebt und auch erwartet.