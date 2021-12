Gemeinde Grünkraut ändert zum neuen Jahr die Satzung

Durch die Fusion der Bauhöfe von Grünkraut und Bodnegg zum 1. September 2021 ergeben sich zwischen den beiden Gemeinden einige zusammenfallende Aufgaben. Unter anderem wird auch der Winterdienst und damit auch der Vollzug der Räum- und Streupflicht durch den Bauhof ausgeführt.

Bei einer Prüfung der Satzungen ist aufgefallen, dass unter anderem die Räum- und Streuzeiten in den beiden Gemeinden unterschiedlich geregelt sind. Um auch im Winterdienst eine gleichwertige Ausgangssituation zu schaffen, hat der Grünkrauter Gemeinderat einer Änderung der Streupflichtsatzung zugestimmt. Der Gemeinderat Bodnegg hatte bereits am 17. September in Abstimmung mit Grünkraut eine Neufassung beschlossen. Die Änderungen sind wie folgt:

Die Räum- und Streupflicht für Flächen in verkehrsberuhigten Bereichen wird von 1,5 Metern auf einen Meter reduziert.

Die Verwendung von auftauenden Streumitteln wird ausnahmsweise an Treppen und Steilstücken erlaubt, wenn in Sonderfällen wie Glatteis die Sicherheit der Fußgänger nicht gewährleistet ist.

Die Räum- und Streupflicht endet künftig täglich um 22 Uhr – bisher 21 Uhr.

Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von mindestens fünf Euro bis höchstens 500 Euro geahndet werden.

Die Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.