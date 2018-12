Am 16. Dezember 1918, unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs, gründete der evangelische Pfarrer Paul Knapp (1879-1953) aus Atzenweiler unter dem Wahlspruch „Völkerfriede! Volkesfriede! Seelenfriede!“ die deutsche Friedenspartei. Mit dieser Partei, die Ortsgruppen in Weingarten, Stuttgart, Sigmaringen und Tübingen hatte, nahm er an den Wahlen zur verfassungsgebenden Landesversammlung und zur Nationalversammlung im Januar 1919 teil. Sie erhielt jedoch lediglich jeweils um die 4000 Stimmen und war ein Jahr später nur noch Geschichte. Stephan Glaser, Pfarrer in Tübingen, hat sich intensiv mit Paul Knapp beschäftigt und auch ein Buch über ihn veröffentlicht. Zum 100. Jahrestag der Parteigründung fasst er die damaligen Geschehnisse nochmals zusammen:

Paul Knapp wuchs als Sohn des Ravensburger Dekans Gotthold Knapp als „Kind seiner Zeit“ auf: Verehrer Bismarcks, kaisertreu, begeistert kam er vom Militärdienst. Erst durch eine Studienreise, die ihn 1906 über Berlin und Ostpreußen bis nach Schweden führte, und vor allem seine eigene Kriegserfahrung als Sanitäter im Ersten Weltkrieg in einem Lazarett wurde er zum Pazifisten. Im Anblick der Opfer des Krieges wurde es ihm Berufung, gegen den „Wahnsinn der Menschenschlächterei“ in die „Werbearbeit für den Frieden“ einzutreten. „Es dürfte der kein Narr mehr gescholten werden, der dem entsetzlichen Rad in die Speichen fallen wollte.“ Knapp kritisiert die enge Verbindung von Kirche und Staat, von Thron und Altar, und damit seine eigene Kirche, die in seinen Augen feige und gefügig geworden war, es jedem recht machen wolle.

Bereits 1917 tritt er öffentlich für den Frieden ein. In einem in mehreren Zeitungen veröffentlichten „Ruf an die Christen“ versucht er aufzurütteln und Gleichgesinnte um sich zu scharen. „Die Stunde ist gekommen, da auch die Kirche sich nicht länger der Werbearbeit für den Frieden entziehen kann. (…) Wo sind die Christen? Allerorten, selbst an höchsten Stellen, spricht man vom Wahnsinn der Menschenschlächterei. Die Verlustziffern spotten jeder Beschreibung. Dem Hunger fallen in den verschiedenen Ländern viele zum Opfer. Materialistische Gesinnung und Erbitterung jeder Art steigt. Anfechtung, Unglaube und Verzweiflung erschüttern und zerstören tiefstes Leben. Wo sind die Christen?“

Knapp nannte das Schlacht-Feld öffentlich nicht „Feld der Ehre“, sondern „Feld der Schande“. Die Kriegsbetstunden und Dankgottesdienste für errungene Siege waren für ihn „Gotteslästerung“. Dahinter stand für ihn die theologische Grundfrage: Ist Gott Herr der Schlachten oder, wie der Gekreuzigte, Opfer inmitten der Opfer?

Durch sein Eintreten für die päpstliche Friedensnote 1917 und seine Annäherung an die Sozialdemokraten war er ein Grenzgänger. Die Ravensburger evangelische Stadtgemeinde (auch der damalige Stadtpfarrer und spätere Landesbischof Theophil Wurm) und die Kirchenleitung standen Knapps öffentlichem politischen Auftreten kritisch gegenüber. Ein öffentlicher „Fall Knapp“ wurde zwar vermieden, aber ihm wurde nahegelegt, seinem Amt zu entsagen, da sein Auftreten dem Evangelium Jesu Christi widerspreche. Schließlich beließ man ihn 40 Jahre lang als Pfarrer in Atzenweiler bei Ravensburg.

Politische Ziele noch aktuell

Als Politiker war Paul Knapp gescheitert. Seine politischen Ziele bleiben aber auch nach 100 Jahren aktuell: Abrüstung, Völkerbund, internationales Schiedsgericht, soziale Gerechtigkeit, pflichtmäßiges Eintreten für die sozial Schwächsten und Gewissensfreiheit, um nur einige Punkte aus dem Programm der Friedenspartei zu nennen, bleiben Aufgaben ernst gemeinter (Friedens-)Politik.

Der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens hat Knapps politische Prämisse einmal so beschrieben: Man müsse alles, was geschieht, aus der Perspektive von unten sehen, aus der Sicht derer, die man zu Objekten der Macht erniedrigte. „Unter diesem Aspekt ist die Geschichte der Friedensbewegung, in der Paul Knapp ein besonderer Platz zukommt, neu zu lesen.“