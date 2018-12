Frischer Wind für die Chorgemeinschaft

In diesem Jahr konnte Chorleiter Ulrich Niedermaier mit einer Überraschung aufwarten: Ein neu initiierter Chor ergänzte das traditionell vertraute und gut besuchte vorweihnachtliche Konzert am dritten Adventswochenende in der evangelischen Kirche in Atzenweiler.

„Ein Traditionskonzert mit Kultstatus“, so beschreibt ein treuer Besucher diesen Abend. Doch erwartete die Zuhörer in diesem Jahr Experimentierfreude und Vielfalt unter Wahrung des gewohnten Rahmens: Der neue Frauenchor „U 44“ formierte sich Anfang September als junges Ensemble unter der Leitung des rührigen Ulrich Niedermaier und debütierte an diesem Abend.

Zum Auftakt gab es die bekannten Adventsliedern „O komm, oh komm Emanuel“ und „Brich an du schönes Morgenlicht“ von J.S. Bach, das Konzert zeigte eine große Bandbreite über den Spätbarock bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Das Publikum wurde zu Akteuren bei „Macht hoch die Tür“ und ließ sich vom Chor mitnehmen in die Begeisterung des Singens. Für Wort und Besinnung stand wie gewohnt Pfarrer Bürkle mit einem Impuls und Appell für Sinntiefe in einer Zeit wachsender Entfremdung und Sinnferne. „Die Annäherung an das Weihnachtsgeheimnis auf den Flügeln der Musik schließt neue Räume auf“, so philosophiert ein Besucher.

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das „Gloria in G-Dur“ von Johann Christian Bach, ein Werk, das in der Übergangszeit vom späten Barock bis zur frühen Klassik steht und das einen Bogen spannt über verschiedene Stilepochen des 18. Jahrhunderts. Das Orchester beteiligt sich mit längeren Vorspielen und rauschendem Figurenwerk. In den verschiedenen Sätzen des Werkes gelingt es Bach, Kompositionstechnik und Ausdruckskraft des Barock mit dem Wohlklang einer italienischen Kantilene nahezu opernhaft zu verbinden. Mit diesem Werk stellt sich die MGV Grünkraut einer beachtlichen Herausforderung.

Ausdrucksstark wurde der Chor insbesondere beim „Cum Sancto Spiritu“, das er mit guter Präsenz und Artikulation interpretierte. Zu einer flehentlichen Bitte wird das „Miserere Nobis“ in der Sopran-Arie von Annabelle Niedermaier, das in großer Klangsprache aufgenommen und weitergeführt wird vom Chor sowie vom drängend nach vorne spielenden Orchester. Die Solisten Birgit Arnegger und Annabelle Niedermaier (Sopran), Martina Obert (Alt), Markus Kimmich (Tenor), Instrumentalisten und der Chor inspirierten sich gegenseitig und fanden zu einem stimmigen Ganzen.

Dem barocken Werk gegenübergestellt wurde das „Go tell it on the mountains“, das der U44-Chor sehr beherzt und erfrischend in Szene setzte. Im Chorsatz „All Bells in Paradise“ von John Rutter vereinten sich die beiden Chöre zu beeindruckender Leichtigkeit und mächtigem Klangvolumen. Sichtliche Freude über die Verstärkung, Impulsierung und Vielgestaltigkeit war beim Publikum und bei den Sängern gleichermaßen zu spüren.

Der Abschluss wird als Uraufführung zu einem Highlight: Hans-Georg Hinderberger, der im Orchester die Bratsche spielte, hat dem wohlbekannten Lied „Tochter Zion“ nach einem Satz Händels aus dem Oratorium „Josua“ eine freudige, spiralige neue Interpretation verliehen. Die instrumentalen Vor- und Zwischenspiele verleihen der bekannten Musik eine ganz neue Wirkung. Die Zuhörer dankten es mit begeistertem Applaus.