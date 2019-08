Frau wird bei Unfall in Grünkraut leicht verletzt

Zwei Autos sind am Montag gegen 11 Uhr auf der B 32 an der Abzweigung nach Grünkraut zusammengestoßen. Die 55-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr laut Polizei in Richtung Ravensburg und wollte auf Höhe Grünkraut rechts abbiegen. Sie verlangsamte die Fahrt und setzte eigenen Angaben zufolge rechtzeitig den Blinker. Vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah die nachfolgende 58-jährige Autofahrerin das Blinken und bremste zu spät. Es kam zur Kollision, bei der sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.