Frau versucht, in Wohnung einzubrechen

Wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt derzeit das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Montag gegen 18.50 Uhr eine Unbekannte versucht hat, sich unerlaubt Zugang zu einer Wohnung an der Wangener Straße in Grünkraut zu verschaffen. Die zum Tatzeitpunkt anwesende Bewohnerin wurde laut Polizei durch Geräusche an der Terrasse auf das Geschehen aufmerksam und entdeckte dort die Frau. Nachdem die Wohnungsbesitzerin diese lautstark aufgefordert hatte, das Grundstück zu verlassen, ergriff die Täterin die Flucht. Die Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß, mit roten Haaren und Sommersprossen beschrieben. Sie trug eine dunkle Jacke mit einem Rotstich und eine helle Hose.

Personen, die zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 mit dem Ravensburger Revier in Verbindung zu setzen.