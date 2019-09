Frau fährt ohne Führerschein zum Ladendiebstahl

Nicht schlecht haben die Polizisten gestaunt, die am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einen Einkaufsmarkt in Grünkraut gerufen wurden.

Eine tatverdächtigen Frau war vom Filialleiter bemerkt worden, nachdem sie mehrere Artikel eingesteckt und damit den Laden ohne zu bezahlen verlassen hatte. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass die 42-Jährige mit dem Auto zu dem Einkaufsmarkt gefahren war, obwohl sie keine gültigen Führerschein besitzt.

Bereits der zweite Diebstahl innerhalb kurzer Zeit

Die Frau war bereits vergangene Woche aufgefallen, als sie bei einem Ladendiebstahl in Vogt ertappt worden war und sich in ihrem Auto auf dem Parkplatz eingeschlossen hatte, weil sie von Angestellten verfolgt und am Wegfahren gehindert worden war. Letztlich mussten diese aber zur Seite springen, als die 42-Jährige unvermittelt mit ihrem Fahrzeug zurückstieß und anschließend flüchtete.

Die Frau konnte noch am gleichen Tag von der Polizei zuhause angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Neben dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und den Ladendiebstählen schlägt bei der Tatverdächtigen nun auch noch Fahren ohne Fahrerlaubnis zu Buche.