Frau entsorgt Müll auf Firmengelände

Eine Firma aus dem Gewerbegebiet in der Grünkrauter Lagerstraße hat der Polizei am Mittwochvormittag gemeldet, dass verbotenerweise Abfälle auf deren Betriebsgelände entsorgt wurden. Als verdächtige Verursacherin ermittelte das Polizeirevier Ravensburg laut Bericht eine 58-jährige Frau mit Wohnsitz in einer Nachbargemeinde. Gleichwohl bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu der Müllablagerung (Telefon 0751 / 8033333). Gegen die 58-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.