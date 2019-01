Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Ravensburger Straße in Grünkraut leicht verletzt worden. Dabei ist laut Polizeibericht insgesamt 8000 Euro Schaden entstanden. Eine 53-Jährige fuhr demnach mit ihrem Renault auf der Ravensburger Straße, bog an der Einmündung zur Kemmerlanger Straße nach links ab und übersah einen entgegenkommenden 51-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer. Die leicht verletzte Autofahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden.