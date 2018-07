Fortbildungsreihe zum Thema Demenz

Eine zehnteilige Fortbildungsreihe für pflegende Angehörige und ehrenamtlich Betreuende zum Thema Demenz bietet das Netzwerk Demenz ab 11. September in Grünkraut an. Wie das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg in einer ihrer Pressemitteilungen schreibt, ist Marion Müller vom Netzwerk Demenz Organisatorin im Auftrag des Landkreises Ravensburg.

An zehn Dienstagen treffen sich laut Mitteilung pflegende Angehörige und ehrenamtlich Betreuende jeweils von 14 bis 17 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Kirchweg 12, in Grünkraut. Fachreferenten bieten Hilfen in Theorie und Praxis im Umgang mit Demenz an. Schwerpunktmäßig werden folgende Themen behandelt: Das Krankheitsbild Demenz, wertschätzender Umgang und Kommunikation mit demenzkranken Menschen sowie Informationen zu Hilfen und Angeboten im Landkreis, zur Pflegeversicherung und zu verschiedenen Bewegungs- und Aktivierungsangeboten.

Themenvertiefungen, wie Humor und Demenz, Aromapflege, Musik und eine Einheit zur Selbstfürsorge für Angehörige und Betreuende zeigen weitere Zugänge zur Welt des Demenzkranken und Wege aus einer möglichen Überlastung auf. Ziel der Fortbildungsreihe ist es, die Versorgung und Lebensumstände für Menschen mit Demenz zu verbessern, Fragen zu klären, Angehörige und Betreuende zu stärken und so ein würdevolles Zusammenleben zu Hause zu ermöglichen.

Das Netzwerk Demenz wird laut Mitteilung vom Landkreis Ravensburg gefördert. Die Kosten für die Teilnahme übernimmt der Landkreis. Träger sind das Landratsamt und das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg am Standort Weißenau.