Favorisiert wird dabei ein Standort neben dem Rathaus.

Bis zur Jahresmitte könnte es in Grünkraut eine Tagespflege geben. Laut Bürgermeister Holger Lehr sei die Gemeinde zurzeit in Gesprächen für passende Räumlichkeiten für eine Tagespflege mit acht bis zehn Plätzen. Diese sollen zur Entlastung pflegender Angehöriger dienen. „Die Details sind noch nicht geklärt, aber wir sind optimistisch“, sagt Lehr. Wie bereits berichtet, haben die Gemeinden Bodnegg und Grünkraut gemeinsam einen Betreiber für ein Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen gefunden: die Stiftung Bruderhaus Ravensburg. Beschlossen wurde das in den Gemeinderäten im alten Jahr. Die Stiftung bot unter anderem an, noch vor der Umsetzung des Pflegezentrums in Grünkraut eine Tagespflege einzurichten. Das könnte also schon bis Jahresmitte der Fall sein. (ric)