Fahrzeug in Grünkraut mit Stein beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro ist am Donnerstag gegen 23 Uhr an einem geparkten Pkw in der Schlierer Straße in Grünkraut. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger war laut Polizeibericht dabei beobachtet worden, wie er zunächst gegen den Rollladen eines Hauses und dann gegen das Fahrzeug schlug.

Alarmierte Polizeibeamte erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung an. Nachdem der betrunkene 24-Jährige knapp zwei Stunden später wieder an der Anschrift auftauchte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.