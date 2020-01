Fahrer missachtet Vorfahrt

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstagvormittag einem Peugeot auf der B32 bei Meuschenmoos die Vorfahrt genommen. Folge des Unfalls war laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Gegen 11 Uhr wollte der 28-Jährige, der auf der Landstraße aus Richtung Grünkraut kam, mit seinem Kastenwagen die Kreuzung B32 in Richtung Staig überqueren. Dabei übersah er den auf der Bundesstraße aus Richtung Wangen kommenden Peugeot und stieß mit ihm zusammen. Der Schaden an dem Peugeot war erheblich. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.