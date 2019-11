Fahrbahndecke in Grünkraut wird erneuert

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit Montag die schadhafte Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt von Grünkraut ab der Scherzachstraße bis kurz nach der Zufahrt zum Wohngebiet „Am Ottersberg“ erneuern. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sei die Maßnahme laut Pressemitteilung voraussichtlich am Samstag, 16. November, abgeschlossen.

Während dieser Arbeiten ist die Landesstraße 335 im Baustellenbereich voll gesperrt. Die Zufahrt zum Wohngebiet „Am Ottersberg“ ist in dieser Zeit über die sogenannte „Feuerwehrzufahrt“ am Ortsende möglich. Der überörtliche Verkehr wird wie bisher in beiden Fahrtrichtungen von Bodnegg über die Landesstraße 326 – Rotheidlen – B 32 – Staig – L 335 – Grünkraut geleitet. Der Linienbusverkehr wird über die Liebenhofer Straße geführt. Das Regierungspräsidium bittet in dem Schreiben darum, die Hinweise an den betroffenen Haltestellen zu beachten.

Die Kosten belaufen sich auf rund 150 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.