Elektro-Party in einer Unterführung bei Bodnegg aufgelöst

Bereits in der Nacht zum Samstag hat die Polizei laut Bericht eine nicht genehmigte Elektro-Party an einer Unterführung der B 32 zwischen Grünkraut und Bodnegg-Rotheidlen aufgelöst. Mehr als 50 Personen hielten sich dort auf und hörten laute Musik, über die sich Anwohner beschwerten. Nach mehrmaliger Ansprache der Polizei gingen die Partybesucher nach Hause. Derzeit wird laut Polizeibericht geprüft, ob das Fest Konsequenzen für den Veranstalter zur Folge hat, da der Verdacht im Raum steht, dass ohne Genehmigung Getränke an Gäste verkauft wurden.