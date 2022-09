Ein Nachmittag mit Sebastian Kneipp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Einfach, ganzheitlich, natürlich“, beim Kneipp-Workshop des Frauenbundes in Grünkraut findet das Kneippsche Gesundheitskonzept interessierte, aufmerksame und motivierte Zuhörer.

„Die Kosten für unser Gesundheitswesen schießen in die Höhe und sind bald nicht mehr zu bezahlen. Dabei ist doch jede und jeder für sich und sein Wohlbefinden zu einem großen Teil selbst verantwortlich.“ So umschreibt die Kneippmentorin Regina Sommer vom Kneippverein Aulendorf das „Wohlfühl-Programm“ des Sebastian Kneipp. Vor 200 Jahren ist er geboren und nachdem er seine Tuberkulose durch Bäder im kalten Flusswasser geheilt hat, entwickelte er seine bis heute aktuelle Lehre vom gesunden Leben und naturgemäßen Heilen: „Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben und verständig zu leben, wie sie heute darauf verwenden, um krank zu werden, die Hälfte der Krankheiten bliebe ihnen erspart“, war sein Credo und durch seine Wasseranwendungen und das Konzept der fünf Wirkprinzipien Wasser, Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung und Lebensordnung hat der Pfarrer aus dem schwäbischen Wörishofen die traditionelle Naturheilkunde revolutioniert.

Dabei sind seine Ratschläge zur persönlichen Gesundheitsvorsorge verblüffend einfach: Das kalte Armbad, die „Tasse Kaffee der Naturheilkunde“, regt an ohne aufzuregen. Das Tautreten, eine angenehme Methode um wach und fit zu werden. Nach dem Motto „wer rastet, der rostet“ Bewegung in den Alltag integrieren, barfuß laufen und Ausgleichssport ohne Ehrgeiz, also ohne Überforderung betreiben. Beim Essen auf regionale Produkte und ballaststoffreiche Kost achten und vor allem in Ruhe essen, sich Zeit nehmen und genießen mit allen Sinnen. Heimische Pflanzen, von Arnika bis Holunder, von Ringelblume bis Rosmarin als Hausmittel sind vielseitige Helfer für Gesundheit und Wohlbefinden und, last but not least, ein Leben in Balance und im Einklang mit der Natur. Seelische Ausgeglichenheit durch Dankbarkeit, soziale Kompetenz, Achtsamkeit und der Kontakt mit lieben Menschen sorgen für Glücksgefühle. So kann man das Kneippsche 1 x 5 kurz zusammenfassen.

Und weil Gesundheit nicht durch Theorie vermittelt wird, erhält jeder Teilnehmer einen erfrischenden Knieguss, macht sich durch Bewegung wieder warm und genießt das Leben sowie das Zusammensein mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.