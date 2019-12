Ein Leichtverletzer bei Unfall in Grünkraut

An der Einmündung der Liebenhofener Straße in die Kemmerlanger Straße in Grünkraut ist es am Dienstag gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 57-jähriger BMW-Fahrer fuhr laut Polizeibericht auf der Kemmerlanger Straße in Richtung Kemmerlang, als er nach links in die Liebenhofener Straße abbiegen wollte und dabei einen ihm entgegenkommenden Mercedes eines ebefalls 57-Jährigen übersah. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei sich der Fahrer des Mercedes leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.