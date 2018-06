Ein buntes Konzert und seltene Ehrungen

Ein rundum gelungenes Konzert hat der Musikverein Grünkraut zum ersten Mal unter der Leitung von Franz Thaler zum Besten gegeben. Die Musiker präsentierten ein abwechslungsreiches Konzertprogramm und begeisterten die Besucher in der voll besetzten Festhalle. Im feierlichen Rahmen wurden Anton Bottlinger und Wilfried Straub für ihr langjähriges Engagement im Verein geehrt.

Stimmungsvoll wurde das Konzert von der Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut, zum letzten Mal unter der Leitung von Martina Flock, eröffnet. Mit der Filmmusik „Frozen“ aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin“ und „Hey Jude“ hat die Dirigentin nicht nur den Geschmack der jungen Musiker getroffen. Auch das Publikum belohnte die geleistete Arbeit mit großem Applaus. Martina Flock wird nächstes Jahr den Taktstock an den Nachfolger übergeben und verabschiedete sich mit einer Polka.

Franz Thaler sorgte dann mit den Stücken „Valhalla“ und „The Chronicles of Narnia“ für Gänsehaut-Stimmung in der voll besetzten Festhalle. Damit hat er einen gelungenen Einstieg in einen Konzertabend mit höchstem Unterhaltungswert geschaffen. Zur guten Unterhaltung hat auch Josef Mütz, Ehrenvorsitzender des Blasmusikkreisverbands Ravensburg, beigetragen. Er hatte die besondere Ehre, zwei Musikanten für ihr Vereinsengagement auszuzeichnen. Wilfried Straub erhielt von ihm die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit in der Blasmusik. Seit 70 Jahren engagiert sich Anton Bottlinger für den Musikverein Grünkraut und die Blasmusik. Dem Ehrenvorsitzenden des Musikvereins wurde von Josef Mütz die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für sein überdurchschnittliches Engagement überreicht. Auch für Josef Mütz war die Überreichung dieser Auszeichnung eine besondere Ehre. In seiner aktiven Tätigkeit als Vorsitzender des Kreisverbands Ravensburg hat er Tausenden Musikern eine Ehrennadel angesteckt – aber 70 Jahre aktive Tätigkeit haben Seltenheitscharakter. Den Jubilaren zu Ehren wurde der „Graf-Zeppelin-Marsch“ gespielt, den die Herren mit Freude genießen konnten.

Nach der Pause startete Franz Thaler das Konzert mit „The Olympic Spirit“ und verbreitete mit der Musik den „olympischen Geist“ im Festsaal. Das Flügelhorn-Solo von Florian Kronenberger war ein besonderes Highlight des Konzertabends. Bei dem Stück „Children of Sanchez“, das die Geschichte eines verarmten mexikanischen Bauern erzählt, hat er viel Gefühl für sein Instrument bewiesen und das Publikum begeistert.

Traditionell wurde das Konzertprogramm dann mit der Polka „Egerländer Herzklopfen“ und „Anna-Walzer“ fortgeführt. Das „schönste Register“, wie die Moderatorinnen Selina Martin und Johanna Schupp die Posaunen bezeichneten, präsentierte anschließend schwungvoll das Stück „Hoffmannstropfen“. Mit dem „Egerländer Musikantenmarsch“ von Ernst Mosch verabschiedete sich der Musikverein Grünkraut vom Publikum. Franz Thaler hat seine Premiere in den Reihen des Musikvereins Grünkraut mit Bravour gemeistert.