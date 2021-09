Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorsitzende Helmut Huchler fasste das letzte Chor-Jahr aus seiner Sicht zusammen. Zwangsläufig gab es nicht viele Aktivitäten. Der letzte Auftritt des Chores erfolgte in der Liebfrauenkirche Ravensburg zur Fastenpredigt am 1. März 2020! Nach dem ersten Lockdown konnte eine Weile lang im Schichtbetrieb geprobt werden, bevor der zweite Lockdown auch dies wieder unmöglich machte. Kurz vor der Sommerpause startete erneut der Schichtbetrieb. Wie es nun im Herbst weitergeht bzw. weitergehen kann, ist nach wie vor ungewiss. Dennoch war der Vorstand nicht untätig, musste doch auch die nicht-aktive Zeit verwaltet und abgestimmt werden. Daher richtete der Vorsitzende herzliche Dankesworte an alle Mitglieder des Beirates und die weiteren Helfer und Helferinnen, die auch in solch schwierigen Zeiten ihren Beitrag zum Leben (und Überleben!) des Vereins geleistet haben.

Der Chorleiter Ulrich Niedermaier schilderte in seinem Bericht sein großes Bestreben, in den langen Monaten ohne Singstunden den Kontakt zu den beiden Chören (MGV Chorgemeinschaft und Frauenchor Chorios) nicht abbrechen zu lassen. Per Whatsapp oder per Mail schickte er den Sängerinnen und Sängern regelmäßig kleine Impulse oder Hausaufgaben. Diese Nachrichten konnten die Gemeinschaft zwar nicht ersetzen, aber es war eine unermüdliche Erinnerung an unseren Verein. Eine weitere Chance ergab sich aus der Verbindung von Chor und Kirche. Weil die Kirchengemeinde während den Gottesdiensten nicht singen durfte, erhielten einzelne Chormitglieder die Gelegenheit, in Klein- und Kleinstgruppen bei der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten in Grünkraut und in Ravensburg-Liebfrauen mitzuwirken.

Die Singstunden im Schichtbetrieb empfand der Chorleiter als sehr intensiv. Unter Einhaltung des notwendigen Abstandes sang jeder und jede „für sich“; die gewohnte Einbindung in den Gesamtklang fehlte. Das war für alle Beteiligten eine neue Erfahrung.

Am Ende der Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende Helmut Huchler noch einige Ehrungen vornehmen. Denn die Zeit steht auch während der Corona-Pandemie nicht still und so ergaben sich einige stattliche Jubiläen: Für 20 Jahre Treue zum Chorgesang wurden ausgezeichnet: Doris Löffler, Gerlinde Dom und Eva Weeber. 30 Jahre erreichte Nelly Mack. Und auf beeindruckende 40 Jahre kam Heinrich Hausmann (nicht anwesend).