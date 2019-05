Ein 57-jähriger Arbeiter hat sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in einer Firma in der Gewerbestraße schwer verletzt. Vermutlich hatte er nach Angaben der Polizei eine CNC-Drehmaschine falsch bedient und hierbei seine Hand stark eingequetscht. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.