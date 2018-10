Schmuck hat ein unbekannter Täter erbeutet, der am Donnerstag zwischen 19.30 und 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Unbekannte gewaltsam ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude, wo er mehrere Zimmer durchwühlte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch die richtige Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Infos erteilt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Telefon 0751/8032420.