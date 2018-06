Denkmalamt hilft bei Grünkrauts Kirchenrenovierung

Grünkraut sind seine schönen Kirchenfenster lieb und teuer. Groß war daher die Freude, als, wie am Dienstag, die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Ines Pfluger (von links), das Vorstandsmitglied der Denkmalstiftung, Erich Fürst von Waldburg-Zeil, und Pfarrer Michael Stork den Vertrag für eine 30000-Euro-Spende durch die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterzeichnen konnten. Dieses Geld steht den Grünkrautern jetzt auf Abruf bereit. Weitere Unterstützung ist beim Landes- und dem Kreisdenkmalamt beantragt; auch eine regionale Bank ist angeschrieben worden. Zusätzlich liegen in der Kirche Flyer aus, welche die Bürger um Mithilfe bitten. Momentan sind 150000 Euro veranschlagt, doch wie hoch die Rechnung letztlich wirklich ausfällt, ist noch nicht bekannt. Wichtig, so Geschäftsführer Hermann Vogler (rechts), sei vor allem die korrekte Restaurierung. In früheren Jahren habe man oft zu Instandsetzungen gegriffen, welche dann nicht lange anhielten.

Foto: Derek Schuh (drs)