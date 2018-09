Brandalarm wegen Rauchentwicklung

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einer Firma in der Schlierer Straße in Grünkraut gerufen worden. Dort war es in einem Schalt- beziehungsweise Sicherungskasten einer in der Fertigungshalle aufgestellten Maschine zu einem kleinen Brand gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen. Aufgrund der Rauchentwicklung war die Feuerwehr Grünkraut mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden konnte laut Polizei zunächst nicht beziffert werden.