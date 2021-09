Bodnegg und Grünkraut haben einen gemeinsamen Bauhof

Seit 1. September ist der gemeinsame Bauhof der Gemeinden Grünkraut und Bodnegg in Betrieb, wie diese mitteilen. Die Grundlagen hierzu sind in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt, die vom Landratsamt Ravensburg genehmigt und in der vergangenen Woche in den Mitteilungsblättern der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut veröffentlicht wurde. Diese besiegelt nach über zweieinhalbjähriger Planungs- und Vorbereitungszeit die interkommunale Zusammenarbeit beider Gemeinden bei Bauhof- und Bauherrenaufgaben.

Träger des gemeinsamen Bauhofes ist die Gemeinde Grünkraut. Als sogenannte „erfüllende Gemeinde“ ist sie jetzt für alle Bauhofaufgaben sowohl in Grünkraut als auch in Bodnegg verantwortlich. Wesentliche Aufgaben des Bauhofes sind die Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften, Gestaltung und Pflege der Grünflächen, Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer mit regelmäßiger Kontrolle der Verkehrssicherheit, Winterdienst, Unterstützung bei Märkten und Veranstaltungen, Hausmeistertätigkeiten, Spielplatzkontrollen, Müllentsorgung und Friedhofspflege.

Außerdem erledigt der Bauhofleiter auch gemeindliche Bauherrenaufgaben sowohl für Bodnegg als auch für Grünkraut. Geleitet wird der gemeinsame Bauhof von Jens Eichhorst. Die Aufgabe von Eichhorst und seinen Mitarbeitern ist es jetzt, die teils unterschiedlichen Strukturen von zwei bislang selbstständigen Bauhöfen zusammenzuführen und neu zu strukturieren.

Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung wünschten die Bürgermeister Christof Frick aus Bodnegg und Holger Lehr aus Grünkraut dem gemeinsamen Bauhof eine erfolgreiche Entwicklung zum Wohle beider Gemeinden. Sie betonten, dass ihnen eine vertrauensvolle, wirtschaftliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Und sie dankten den Bauhofmitarbeitern Grünkraut unter der Leitung von Sigor Geßler und den Mitarbeitern des Bauhofes Bodnegg für ihre bisherige Arbeit in den jeweiligen Bauhöfen.

Um dies zu unterstützen, wurde auch ein gemeinsamer Ausschuss mit Vertretern beider Gemeinden gebildet, der grundsätzliche Bauhofangelegenheiten vorberät, wie etwa grundsätzliche organisatorische Entwicklungen, Veränderungen des Aufgabenumfangs, Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen, Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben.

Der Vorsitz des Bauhof-Ausschusses wechselt alle zwei Jahre zwischen den Bürgermeistern. Bis 31. Dezember 2022 übernimmt Bürgermeister Frick den Vorsitz.

Für den gemeinsamen Bauhof Bodnegg-Grünkraut soll in Grünkraut beim Umspannwerk der EnBW ein neues Bauhofgebäude errichtet werden. Das hierfür notwendige Grundstück hat die Gemeinde Grünkraut bereits erworben.