Betrunkener Radfahrer stößt zwischen Gullen und Grünkraut mit einer 77-Jährigen zusammen

Mutmaßlich betrunken war ein 27 Jahre alter Radfahrer, der am Donnerstag zur Mittagszeit auf dem Kiesweg zwischen Gullen und Grünkraut mit einer anderen Radlerin zusammengestoßen ist. Der Mann war in Richtung Grünkraut unterwegs, als er Schlangenlinien fahrend mit der 77-Jährigen zusammenstieß, die ihm entgegenkam. Sie stürzte und verletzte sich hierdurch leicht, wie die Polizei mitteilt. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille ergab, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben.