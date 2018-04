Betrunkene fahren mit gestohlenen Rädern

Unbekannte Täter haben bereits am Donnerstag zwei Mountainbikes im Wert von mehr als 3000 Euro aus einer Garage im Wacholderweg in Grünkraut gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erkannte der Geschädigte seine Fahrräder aber am Sonntag wieder, als er gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto die Schlierer Straße befuhr, wo er zwei Radfahrer bemerkte. Einer davon stürzte auf die Fahrbahn. Dem Autofahrer fiel dabei auf, dass die beiden 39 und 47 Jahre alten und erheblich betrunkenen Männer die zuvor gestohlenen Fahrräder dabei hatten. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.