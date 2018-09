Ein 35-jähriger Mann ist bei Waldarbeiten am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Waldstück an der L 335 bei Grünkraut von einem Baum getroffen und erheblich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Waldarbeiter bereits den Baum angesägt, als ein Gewitter aufzog und starke Windböen den Stamm umstürzen ließen. Der Mann, der am Rücken getroffen wurde, musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.