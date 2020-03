B 32-Baustelle bei Grünkraut hat Halbzeit

In Bayern gelten ab Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger.

Baden-Württemberg kündigt nun ebenfalls striktere Auflagen an. Was das jetzt für die Bürger bedeutet.

Was ist in Baden-Württemberg erlaubt, was ist verboten? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekannt gegeben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern - und damit eine Überlastung der Krankenhäuser.