B 32, Umbau der Busbuchten in Grünkraut – Gullen ab 31. Mai

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt die bestehenden Busbuchten an der B 32 in Grünkraut- Gullen barrierefrei umbauen. Bei der Busbucht „Ravensburg“ wird außerdem die Wartefläche in Richtung Ravensburg verschoben. Dies ermöglicht es, ein Buswartehäuschen aufzustellen. Auch wird die Haltestelle künftig beleuchtet sein. Das teilte das Regierungspräsidium mit.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 31. Mai, und werden voraussichtlich bis zum 8. Juli 2 dauern. Die B 32 muss währenddessen laut Regierunsgpräsidium halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr von Ravensburg in Richtung Wangen wird über Grünkraut und Bodnegg bis zum Kreisverkehr Kofeld umgeleitet. Die Zufahrt von der B 32 in das Gewerbegebiet Gullen ist während der gesamten Bauzeit nur von Wangen her möglich.

Von den Gesamtkosten in Höhe von zirka 260 000 Euro trägt der Bund rund 170 000 Euro. Der Kostenanteil der Gemeinde Grünkraut liegt bei etwa 90 000 Euro.