Bürgermeisterwahl in Grünkraut: Holger Lehr bleibt einziger Kandidat

Amtsinhaber Holger Lehr bleibt einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Grünkraut. Es seien keine weiteren Bewerbungen eingegangen, sagte Andreas Hermann von der Gemeindeverwaltung am Mittwoch auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Bewerbungsschluss war am Dienstag um 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl in Grünkraut findet am Sonntag, 30. September, statt.

Holger Lehr ist seit Ende 2010 Bürgermeister der rund 3200 Einwohner zählenden Gemeinde. Mit über 64 Prozent der Stimmen setzte sich der 42-Jährige vor acht Jahren gegen zwei Gegenkandidaten durch und kandidiert nun für eine zweite Amtsperiode.