Etwa 9000 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 9 Uhr an der Einmündung B 32 / K 7985 entstanden. Eine 48-Jährige bog mit einem Auto von der K 7985 in die B 32 ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer 49-Jährigen und prallte gegen deren VW. Die Autos mussten nach der Kollision abgeschleppt werden.