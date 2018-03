Autofahrerin prallt gegen Hauswand

Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Freitagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 bei Grünkraut entstanden.

Eine 52-jährige Autofahrerin hatte die Bundesstraße in Richtung Wangen befahren und in der Ortsdurchfahrt Gullen an einer roten Ampel ihr Fahrzeug abbremsen müssen. Laut Polizeibericht geriet sie auf der schneebedeckten Fahrbahn in Schleudern, kam nach links von der Straße ab und prallte dort gegen die Hauswand eines Wohngebäudes.

Während die Autofahrerin unverletzt blieb, musste ihr Auto von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.