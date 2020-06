Autofahrer missachtet Vorfahrt in Grünkraut

Schaden von rund 3.00 Euro ist am Montag gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in Grünkraut ereignet hat. Laut Polizeibericht bog die 75-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris von der Kemmerlanger Straße nach links in die Ravensburger Straße ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers. Beim Zusammenstoß mit dessen Audi A3 wurden keine Personen verletzt.