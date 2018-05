Auto streift Linienbus - Zeugen gesucht

Rund 7500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Streifunfalls auf der B 32 bei Kofeld am Montag gegen 11.15 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines Linienbusses war in Richtung Ravensburg unterwegs als ihm in einer langgezogenen Linkskurve eine Mercedes-Fahrerin entgegenkam und den Bus in Höhe der Hinterachse streifte. Beide Fahrzeuglenker gaben an, jeweils ordnungsgemäß rechts gefahren zu sein.

Die Polizei Ravensburg bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0751 / 8030, zu melden.