Auto stößt mit Gegenverkehr zusammen

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist laut Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr eine 56-jährige Opel-Fahrerin in der Grünkrauter Scherzachstraße auf die Gegenfahrspur geraten und mit einem entgegenkommenden Fiat zusammengestoßen.

Obwohl der 29-jährige Fiat-Fahrer ausgewichen ist, konnte er die Kollision nicht vermeiden. Der Fiat wurde durch den Zusammenprall gegen ein Geländer und einen Wegweiser geschleudert, woraufhin letzterer wiederum gegen einen Stromverteilerkasten gedrückt wurde. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 18 000 Euro, sie wurden abgeschleppt.Während der Schaden am Wegweiser wenige Hundert Euro beträgt, kann selbiger am Stromverteilerkasten noch nicht beziffert werden.

Die Polizei schließt derzeit einen medizinischen Notfall bei der 56-Jährigen als Unfallursache nicht aus und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0751/803-5333 zu melden.