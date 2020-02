Auto rammt Verteilerkasten

In der Schlierer Straße in Grünkraut ist in der Nacht zum Mittwoch eine 20-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Verteilerkasten geprallt. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die junge Frau kam laut Polizei gegen 22.25 Uhr aus Richtung Ritteln, als sie vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Rechtskurve der schneebedeckten Schlierer Straße fuhr. Sie rutschte mit ihrem VW Golf nach links, prallte gegen einen Stein und rammte in der Folge den neben der Straße stehenden Verteilerkasten, der aus seiner Verankerung gerissen wurde. An ihrem VW Golf entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.