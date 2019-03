Auto kommt von der Straße ab

Mehrere Tausend Euro Sachschaden ist nach Angaben der Polizei die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 1.45 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Wangener Straße in Richtung Ravensburg. Im Bereich Gullen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an einer Böschung gegen einen Zaun. Der Wagenmusste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundesstraße für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.