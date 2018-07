Wie die Polizei mitteilt, ist vermutlich ein technischer Defekt dafür verantwortlich gewesen, dass am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Birkenweg ein Mercedes in Brand geraten ist. Erst die ausgerückte Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, nachdem der Fahrer zuvor erfolglos versucht hatte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Am Mercedes dürfte Totalschaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstanden sein.