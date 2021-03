Auto beim Abbiegen übersehen

Bei einem Unfall auf der B32 in Grünkraut-Gullen am Montag um kurz nach 17.30 Uhr ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei entstand zudem Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro.

Ein 77 Jahre alter Mann wollte mit seinem Mercedes in Gullen nach links abbiegen und hat dabei den entgegenkommenden Mercedes eines 26-Jährigen übersehen. Bei der Kollision wurde der 26-Jährige leicht verletzt, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Mercedes wurde durch den Zusammenstoß indes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.